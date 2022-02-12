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Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı - Son Dakika

Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı

12.02.2022 09:28
Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı

Düzce şehir merkezinde polis ekipleri vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklarda, uygulama yaptı.

Düzce şehir merkezinde polis ekipleri vatandaşların yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklarda, uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araması bulunan 21 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli yunus timleri vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokaklarda şüpheli şahıslara yönelik olarak planlı şok uygulamalar yaptı. Bin 561 şahsın sorgulamasının yapıldığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şahıs yakalanarak gözlem altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu şahıslar arasında M.E. 6 yıl 6 ay, B.A. isimli şahsın 4 yıl 2 ay, İ.A. isimli şahsın 4 yıl 2 ay, A.F.K. isimli şahsın 3 yıl 10 ay, L.B. isimli şahsın 3 yıl 9 ay kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunduğu da öğrenildi.

Uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 45 adet fişek, 10 gram Metamfetamin, 17,3 gram Esrar, 5 gram Sentetik Kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam pipo ele geçirildi. 2 İşyeri hakkında saat 22.00'den sonra alkol satışı yapmaktan idari işlem uygulandı. - DÜZCE

Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı
Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı
Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı
Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı
Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar uygulamalarda yakalandı - Son Dakika


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