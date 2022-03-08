Aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Aranan şahıslar yakalandı

08.03.2022 17:13
Aranan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Osmangazi, 30 Ağustos, Battalgazi, Yavuzlar ve Fatih Mahallelerinde ve farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan İ.G.'nin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma', 'Binanın Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 16 yıl 3 ay 25 gün, D.B.'nin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay ve M.Ş.G.'nin ise 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B., İ.G. ve M.Ş.G., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Aranan şahıslar yakalandı

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika


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