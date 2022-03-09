Aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan şahıslar yakalandı

09.03.2022 00:57
Aranan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Osmangazi, 30 Ağustos, Battalgazi, Yavuzlar ve Fatih Mahallelerinde ve farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan İ.G.'nin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma', 'Binanın Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 16 yıl 3 ay 25 gün, D.B.'nin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay ve M.Ş.G.'nin ise 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B., İ.G. ve M.Ş.G., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı Hakkında arama kararı bulunan şahıslar yakayı ele verdi Hakkında arama kararı bulunan şahıslar yakayı ele verdi

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement