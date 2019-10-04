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Aranan şahıslara 55 ekiple şafak operasyonu: 41 gözaltı

1 saat önce

Aranan şahıslara 55 ekiple şafak operasyonu: 41 gözaltı Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 41 şahıs yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de 56 adrese 55 ekiple yapılan şafak operasyonunda hapis cezası bulunan, iş yeri dokunulmazlığını ihlal eden ve cezaevi firarisi olan 41 kişi yakalandı.

Aranan şahıslara 55 ekiple şafak operasyonu: 41 gözaltı

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 41 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de 56 adrese 55 ekiple yapılan şafak operasyonunda hapis cezası bulunan, iş yeri dokunulmazlığını ihlal eden ve cezaevi firarisi olan 41 kişi yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aranan ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon yaptı. Düzenlenen operasyona 55 ekip katılırken, 56 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda zorla ırza geçme suçundan aranan ve 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, hırsızlık, yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 6 adet yakalama emri bulunan, cezaevi firarisi olan, jandarma bölgesinde çok sayıda mazot hırsızlığı gerçekleştiren zanlı ile, haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Aranan şahıslara 55 ekiple şafak operasyonu: 41 gözaltı

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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