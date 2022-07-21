Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 5 mahallede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., 'hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ç., hapis cezası bulunan Ş.D., 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Y. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 14 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

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