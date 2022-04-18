Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı

18.04.2022 19:39
Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda 3 ayrı 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı Güven timleri tarihi eser yakaladı Güven timleri tarihi eser yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
19:15 Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı
19:09 Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 19:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement