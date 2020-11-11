Aranan şahıslara şafak operasyonu - Son Dakika

- Aranan şahıslara şafak operasyonu
İskenderun'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik önceden belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi.
- Kaynak: İHA
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