Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı

13.04.2022 12:07
Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu aranması olan 210 şüpheli yakalandı, 90'ı tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu aranması olan 210 şüpheli yakalandı, 90'ı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele operasyonunda aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bir ay boyunca devam eden çalışmalarda, 'Hırsızlık' suçundan 22 yıl 6 ay, 19 yıl 11 ay, 19 yıl 10 ay, 12 yıl 4 ay, 8 yıl 4 ay, 7 yıl 6 ay, 5 yıl 7 ay; 'Yağma' suçundan 18 yıl 9 ay, 13 yıl 4 ay, 9 yıl 2 ay ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar dahil toplam 210 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 90 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı Balıkesir'de polisten 33 şüpheliye gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: Aranan şahıslara yönelik operasyonda 210 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement