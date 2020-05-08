Aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Adreslerde arama da yapan ekipler, 3 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 150 kilo kaçak tütün, 7 bıçak, 132 fişek ile 112 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

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