Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı

08.06.2022 18:26
Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda aranması bulunan 30 kişi yakalandı.

Düzce'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda aranması bulunan 30 kişi yakalandı. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 12'si tutuklandı. Denetimler sırasında bir tekel büfesinin deposuna giren şahıslar, meyhane ile karşılaştı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince aranması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik olarak uygulama gerçekleştirildi. İl merkezinde umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, park, bahçelerde, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak yapılan uygulamalarda; 2 bin 691 kişi sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlar çıkartılan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda ayrıca yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 129 adet fişek, 4 adet bıçak, 28,2 gr sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Depoyu meyhane yapmışlar

Polis ekipleri uygulamalarında umuma açık işyerlerini de denetledi. Denetimlerde 5 farklı işyerinde 'tütün ve tütün mamulleri tüketildiği' tespit edilerek işyerleri hakkında idari işlem başlatıldı. Ekipler, denetlemek için girdikleri bir tekel büfesinin deposunda ise alkol sunumu yapıldığını belirledi. Polis ekipleri tekel büfesi hakkında idari işlem başlattı. - DÜZCE

Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı
Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı
Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şahıslara yönelik uygulamada 30 kişi yakalandı, 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

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