Aranan şahsın Covid-19 testi pozitif çıkınca yurda yerleştirildi - Son Dakika

Aranan şahsın Covid-19 testi pozitif çıkınca yurda yerleştirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada aranan 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca yurtta karantina altına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada aranan 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca yurtta karantina altına alındı. Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan 34 yaşındaki A.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi A.Ç.'nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantina altına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika

TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi

Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi

TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi

7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı