Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı - Son Dakika

Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı

28.11.2020 03:00
Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giden şahsın sorgusunda arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Kırklareli'de cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giden şahsın sorgusunda arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Hırsızlık ve Açıktan Firar Etme" suçundan hükümlü bulunan C.B. isimli şahsı ziyarete gelen babası İ.B.'nin yapılan sorgulamasında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yakalanan şahıs, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Hırsızlık, İnfaz, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan suçlu, oğlunu ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı - Son Dakika


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