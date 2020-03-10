Aranan suçluyu gece bekçilerinin şüphesi ele verdi - Son Dakika

Aranan suçluyu gece bekçilerinin şüphesi ele verdi
7 saat önce
Kocaeli'de 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, mahalle bekçilerinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
Kocaeli'de 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, mahalle bekçilerinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde devriye atarken sokakta gördükleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenen mahalle bekçileri, şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde isminin D.A.C. (21) olduğu belirlenen şahsın 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsı gözaltına alan mahalle bekçileri, polis merkezine teslim edildi. Şahıs polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
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