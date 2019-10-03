Son Dakika Haberleri: Aranan şüpheli, 2'nci mahmut dönemine ait altın sikkelerle yakalandı
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Aranan şüpheli, 2'nci mahmut dönemine ait altın sikkelerle yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR'de çeşitli suçlardan aranan S.I., üzerinde Sultan 2'nci Mahmut dönemine ait 6 altın sikke ile yakalandı.

Aranan şüpheli, 2'nci mahmut dönemine ait altın sikkelerle yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'de çeşitli suçlardan aranan S.I., üzerinde Sultan 2'nci Mahmut dönemine ait 6 altın sikke ile yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı, suç üstlenme, iftira, dolandırıcılık, basit yaralama suçlarından 6 yıldır aranan S.I.'yı Altıeylül ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde yakaladı. S.I.'nın üst aramasında A.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Osmanlı padişahı 2'nci Mahmut dönemine ait 6 altın sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.I.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Balıkesir
Balıkesir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:06 Kaynak: DHA
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Balıkesir'de 6 altın sikke yakalandı
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