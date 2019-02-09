Son Dakika Haberleri: Aranan Şüpheli Denetimlerde Yakalandı

Aranan Şüpheli Denetimlerde Yakalandı

51 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalaması bulunan bir kişi polis tarafından yapılan denetimlerde yakalandı.

Aranan Şüpheli Denetimlerde Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalaması bulunan bir kişi polis tarafından yapılan denetimlerde yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimde T.E. isimli şahsın şahsın "tehdit-hakaret" suçlarından iki ayrı yakalaması olduğu ayrıca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

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