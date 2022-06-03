Edinilen bilgiye göre, Düzce'de merkeze bağlı köylerde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, akşam saatlerinde şüphelendikleri şahsı durdurdu. F.R. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan F.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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