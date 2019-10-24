Aranan şüpheli Karamürsel'de yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
GBT sorgusu yapılan araçtaki K.A. (35) hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.
Şüphelinin üst ve araç aramasında, az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.