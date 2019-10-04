Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve çeşitli 8 ayrı suçtan aranması olan M. A'yı kent merkezinde tespit etti.
Kovalama sonucu Altınşehir Mahallesi'nde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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