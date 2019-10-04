Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve çeşitli 8 ayrı suçtan aranması olan M. A'yı kent merkezinde tespit etti.

Kovalama sonucu Altınşehir Mahallesi'nde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.