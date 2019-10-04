Son Dakika Haberleri: Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve çeşitli 8 ayrı suçtan aranması olan M. A'yı kent merkezinde tespit etti.

Kovalama sonucu Altınşehir Mahallesi'nde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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