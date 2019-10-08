Son Dakika Haberleri: Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö'yü kent merkezinde tespit etti.

Kovalama sonucu Yenipınar Mahallesi'nde yakalanan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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