Aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'da aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Adıyaman'da aranan şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö'yü kent merkezinde tespit etti.
Kovalama sonucu Yenipınar Mahallesi'nde yakalanan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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