Aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de hakkında cinsel taciz ve yaralama gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Ramazan D., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Kapkaç' ve 'Cinsel taciz' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ramazan D.'nin Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli, Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., tutuklanarak cezaevine koyuldu.