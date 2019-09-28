Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı

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İstanbul depreminin 2. gününde bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin

Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı