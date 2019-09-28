Son Dakika Haberleri: Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı (2)
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Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı (2)

1 saat önce

SERBEST BIRAKILDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.K.'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı.

Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.K.'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı. K.K., 'görevli memura direnme' suçundan çarptırıldığı para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.


Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
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