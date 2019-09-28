Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı (2)
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SERBEST BIRAKILDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.K.'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edilen K.K.'nin 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı. K.K., 'görevli memura direnme' suçundan çarptırıldığı para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.
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