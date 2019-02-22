Son Dakika Haberleri: Aranan Şüpheli Otobüsteki Polis Tarafından Yakalandı

Aranan Şüpheli Otobüsteki Polis Tarafından Yakalandı

31 dakika önce

İstanbul'da 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası alan ve yaklaşık 1 yıldır aranan Hikmet Aydın (47), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldiğini öğrenerek bineceği otobüse 'yolcu' olarak binen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan Şüpheli Otobüsteki Polis Tarafından Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası alan ve yaklaşık 1 yıldır aranan Hikmet Aydın (47), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldiğini öğrenerek bineceği otobüse 'yolcu' olarak binen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ayrı dolandırıcılık olayından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet Aydın'ın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kardeşinin evine geldiğini tespit edildi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Aydın'ın İstanbul'a dönmek için dün gece 23.30'a kardeşinin adıyla bilet aldığını belirledi. Otobüse yolcu gibi binen polis ekipleri Hikmet Aydın'ı araçta yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet Aydın tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

Tavşanlı, Hikmet Aydın, Aydın, Polis, 3. Sayfa
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