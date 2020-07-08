Aranan şüpheli polise bıçakla saldırdı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Aranan şüpheli polise bıçakla saldırdı: 2 polis yaralı

Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

ANTALYA - Antalya'da polisin durdurduğu ve hakkında arama kararı bulunan şahıs bıçakla polislere saldırdı. Olayda Bir polis bacağından bir polis te omuzundan yaralanırken, saldırgan polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay saat 12: 00 sıralarında tahılpazarı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre heniz ismi öğrenilenemeyen aranan şahsı durduran polis, şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki polisi bacağından ve omuzundan bıçakla yaralayan saldırgan, polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine ok sayıda polis sevk edildi. yaralı polisler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralı saldırgan da olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.