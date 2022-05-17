Muğla'da 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

17.05.2022 20:21
Muğla'da 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.U'nun ilçede bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güvercinlik Yol Kontrol ve Uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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