Aranan şüpheliler, 7 ayrı adrese yapılan baskınla yakalandı - Son Dakika

A.U., Y.Ö.Y., G.İ., K.E., E.A., İ.D. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - HATAY

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde; dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, mala zarar verme işyeri dokunulmazlığının ihlali, yaralama, tehdit, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından adli makamlarca yakalama kararı bulunan 7 şahıs, 7 ayrı adrese düzenlenen baskın sonucu yakalandılar.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandılar.

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