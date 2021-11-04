Aranan şüpheliler dinlenme tesisinde yakalandı - Son Dakika

Düzce'de "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından aranan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından dinlenme tesisinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Otoyolu Düzce kesiminde bulunan dinlenme tesisinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan Z.A. isimli şahıs ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan aranan C. A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Düzce İl Jandarma komutanlığına götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE