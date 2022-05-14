Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı - Son Dakika
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Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı

14.05.2022 12:23

Adana'da düzenlenen operasyonda 10 Kalaşnikof, 10 kilo 650 gram esrar, 720 kök kenevir ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 10 Kalaşnikof, 10 kilo 650 gram esrar, 720 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı, kasten adam yaralama, evrakta sahtecilik ve mala zarar verme suçlarından aranan M.A.B.'nin (42) merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa ve merkez Sarıçam ilçesine bağlı Dağcı Mahallesi'ndeki ev ve tarlasına eş zamanlı baskın düzenledi.

M.A.B., Sinanpaşa'daki evinde gözaltına alınırken, burada yapılan incelemede 10 kilo 650 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

M.A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Dağcı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde ise odunluk içerisindeki sandığa gizlenmiş 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ele geçirildi. Tarlada ise 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

M.A.B.'nin gözaltına alınırken kaçmaya çalıştığı ve balkondan atlarken ayağını kırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı
Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı

YORUMLAR
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Son dakika... Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi Son dakika... Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

Kalaşnikof, Kenevir, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aranan şüphelinin evinden 10 Kalaşnikof çıktı - Son Dakika
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