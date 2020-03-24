Aranan şüphelinin gerçek kimliği, iç çamaşırından çıktı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 10 ayrı ilde bilişim suçları, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Oğuzhan E. (25), gözaltına alındı. Polise farklı bir isme düzenlenmiş öğrenci kimliğini gösteren Oğuzhan E.'nin kendi kimliğini iç çamaşırına sakladığı ortaya çıktı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında Beldibi Mahallesi'nde yaptıkları denetim sırasında, kendilerini görünce tedirgin olan bir kişinin uzaklaşmaya çalıştığını fark edip, durdurdu. Emre Çatır adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı bulunan öğrenci kimliğini gösteren şüpheli, çelişkili beyanları üzerine Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan üst aramasında, şüphelinin iç çamaşırından çıkan kimlikten gerçek isminin Oğuzhan E. olduğu ortaya çıktı.

Oğuzhan E.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'deki Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından bilişim suçları, kredi kartı ve banka dolandırıcılığı gibi suçlardan hakkında yakalama kararları olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Oğuzhan E.'nin poliste, susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi. Oğuzhan E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.