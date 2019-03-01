Aranan Terör Örgütü Üyesi Üsküdar'da Yakalandı
1 saat önce
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bir kişi Ümraniye'de yakalandı.
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bir kişi Ümraniye
'de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'ten gelen istihbarat doğrultusunda terör örgütü TİKKO adına faaliyet gösteren bir kişinin İstanbul'da yaşadığını bildirdi. TEM
ekipleri şüpheli C.A.'nın Ümraniye'de yaşadığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda C.A. sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. C.A.'nın yapılan sorgulamasında 3 arşiv kaydı bulundu ve UYAP sorgulamasında Tunceli
Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:41 Kaynak: DHA
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