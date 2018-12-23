Son Dakika Haberleri: Aranan Terörist Listesi'nde "Gri Kategori"De Yer Alan ve 300 Bin Lira Ödülle Aranan PKK'lı Terörist...

Aranan Terörist Listesi'nde "Gri Kategori"De Yer Alan ve 300 Bin Lira Ödülle Aranan PKK'lı Terörist...

1 saat önce

Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta teslim oldu.

Aranan Terörist Listesi'nde
Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:24 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
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