Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak,...
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Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı.
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