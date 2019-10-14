Son Dakika Haberleri: Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak,...
Son Dakika Güncel Aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak,...

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak,...

1 saat önce

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı.

Aranan teröristler listesinde

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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