Son Dakika Haberleri: Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da...
Son Dakika Güncel Aranan teröristler listesinde 'turuncu' kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da... - Son Dakika

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da...

7 saat önce

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.

Aranan teröristler listesinde

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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