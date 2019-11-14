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Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da...
7 saat önce
Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan El-Kaide üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
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