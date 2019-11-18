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Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan ve terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Aranan teröristler listesinde

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan ve terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Başakşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mevlüt Cüşkün, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı tarafından ifadesi alınan Cüşkün, tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan ve terör örgütü El Kaide üyesi olduğu belirtilen Cüşkün, polisin uzun süre Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan bir şüphelinin kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği ihbarı üzerine Başakşehir'de düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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