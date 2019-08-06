Son Dakika Haberleri: Aranan uyuşturucu tacirini yunus ekipleri yakaladı
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Aranan uyuşturucu tacirini yunus ekipleri yakaladı

34 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yunus ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında uyuşturucu madde satmak ve kullanmak suçlarından araması bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Aranan uyuşturucu tacirini yunus ekipleri yakaladı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yunus ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında uyuşturucu madde satmak ve kullanmak suçlarından araması bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, devriye gezdikleri sırada cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri E.T. isimli şahsı durdurup kimlik kontrollü yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın uyuşturucu madde satmak ve kullanmaktan aramasının olduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında E.T'nin üzerinde bir adet ruhsatsız silah bu silaha ait mermi ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolün ardından KOM Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:04 Kaynak: İHA
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