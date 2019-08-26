Son Dakika Haberleri: Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı

25 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli, suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli, suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde kurulan semt pazarında meydana gelen "yankesicilik" olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelisi olarak S.Ç. ve Y.S. isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri aynı suçu işlemeye çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adından Didim Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada
Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı Boşanacağı konuşulan Beren Saat'in yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]