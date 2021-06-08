Aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yapmış olduğu çalışmalar sonucu 2 ayrı suçtan hakkında 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F. yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Ömerli ilçesi nüfusuna kayıtlı, 'Silahlı Tehdit ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.F., Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.F.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN