Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı
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Tekirdağ'da 2 suçtan aranan zanlı, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 2 suçtan aranan zanlı, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, B.Y. (26) isimli şahıs, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından bir süredir aranıyordu. Kapaklı İlçe Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında zanlı B.Y., Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından zanlı, Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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