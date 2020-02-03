Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Tekirdağ'da 2 suçtan aranan zanlı, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, B.Y. (26) isimli şahıs, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından bir süredir aranıyordu. Kapaklı İlçe Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında zanlı B.Y., Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından zanlı, Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ