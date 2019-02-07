Son Dakika Haberleri: Aranan Zanlı Kovalama Sonucu Yakalandı

Aranan Zanlı Kovalama Sonucu Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te aranan zanlı kovalama sonucu yakalandı.

Aranan Zanlı Kovalama Sonucu Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te aranan zanlı kovalama sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Umut Mahallesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri 3 şüpheliyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan üst aramasında 1 tabanca, 3,9 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden H.K'nin birçok suçtan dolayı arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, tutuklandı.

Diğer 2 şüpheliyse savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:26 Kaynak: AA

Şehitkamil, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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