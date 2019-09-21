Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Şüphelinin, 19 Eylül 'de O.G'yi (24) Oymaağaç Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan ve 3 farklı hırsızlık suçundan aranan İ.G. (26) olduğu belirlendi.

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan zanlı, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yere attığı uyuşturucuyla birlikte ekiplerce yakalandı.

Kayseri 'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.

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