Son Dakika Haberleri: Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı - Son Dakika

Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı

6 saat önce

Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı, System.String[]

Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüdere mevkisinde yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 1 kişiden şüphelendi.

Gösterilen kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler, zanlının 11 ayrı suçtan aranan F.T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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