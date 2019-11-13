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Aranan zanlı sahte kimlikle Kilis'te yakalandı
6 saat önce
Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Kilis'te 11 ayrı suçtan aranan zanlı, yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüdere mevkisinde yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 1 kişiden şüphelendi.
Gösterilen kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler, zanlının 11 ayrı suçtan aranan F.T. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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