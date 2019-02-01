Son Dakika Haberleri: Aranan Zanlı Suçta Kullandığı Silahlarla Birlikte Yakalandı

Aranan Zanlı Suçta Kullandığı Silahlarla Birlikte Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan bir zanlı yakalandı.

Aranan Zanlı Suçta Kullandığı Silahlarla Birlikte Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan bir zanlı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak önleyici kolluk uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince "adam öldürmeye tam teşebbüs" olayı zanlısı K.A., Köşk ilçesi Başçayır Mahallesinde olayda kullandığı silahlar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan K.A., Aydın Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Köşk, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa
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