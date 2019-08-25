Aranan zanlı, tuvalet penceresine sıkışmış halde yakalandı

KAYSERİ'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. (37) evinin tuvaletindeki küçük havalandırma penceresine sıkışmış halde yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Osman Y.'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda kaldığını belirledi. Bunun üzerine, apartmana giden ekipler Osman Y.'nin kaldığı giriş kattaki eve baskın düzenledi. Baskından kaçmak isteyen Osman Y., tuvalette bulunan küçük havalandırma penceresine çıktı. Ancak buradan geçemeyip, sıkışan Osman Y., polis tarafından yakalandı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Osman Y., sevk edildiği adliyede tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevi'ne konuldu.