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Aranan zanlı, yatakta saklanırken yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Osman Y. (37), evde annesinin uyuduğu yatakta saklanırken yakalandı.

Aranan zanlı, yatakta saklanırken yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Osman Y. (37), evde annesinin uyuduğu yatakta saklanırken yakalandı. Osman Y.'nin 40 gün önce de aranırken, evinin tuvaletindeki küçük havalandırma penceresine sıkışmış halde yakalandığı ve cezaevine konulduktan sonra firar ettiği ortaya çıktı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 40 gün önce düzenlenen operasyonda, evinin tuvaletindeki küçük havalandırma penceresine sıkışmış halde yakalanan ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen Osman Y.'nin Osmanlı Mahallesinde bulunan adresine baskın düzenlendi. Baskında polisten saklanmak için annesinin uyuduğu yatağa saklanan Osman Y. gözaltına alındı. Osman Y.'nin yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip, çıktığı öğrenildi. Hakkında, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Osman Y., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şafak operasyonunda toplam 40 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:33 Kaynak: DHA
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Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
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