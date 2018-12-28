Aranan Zehir Taciri Evine Yapılan Operasyonda Yakalandı
12 dakika önce
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zehir taciri evinde yakalandı.
Isparta
'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zehir taciri evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticaretini engellemek adına görev yapan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı.
İl merkezindeki Vatan Mahallesi
'nde Ş.Y. isimli zehir tacirinin evinde saklandığı bilgisine ulaşan narkotik polisi, düzenlediği operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı.
Yapılan sorgulamada Ş.Y.'nin 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, yakalanan şahsın gerekli işlemler sonrasında cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:30 Kaynak: İHA
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