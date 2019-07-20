Son Dakika Haberleri: Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
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Aranan zehir taciri polisten kaçamadı

1 saat önce

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Aranan zehir taciri polisten kaçamadı, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği durumdan şüphelendiği şahsı durdurarak ifadesine başvurdu. Şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit ederken şahsın Y.Y olduğunu tespit etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
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