Aranan zehir taciri polisten kaçamadı

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Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
Aydının Didim
ilçesinde emniyet güçleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği durumdan şüphelendiği şahsı durdurarak ifadesine başvurdu. Şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit ederken şahsın Y.Y olduğunu tespit etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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