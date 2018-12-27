Son Dakika Haberleri: Aranızda Portakal Pelteli İrmik Tatlısı Sevmeyen Var mı? | Acayip Tarifler

Aranızda Portakal Pelteli İrmik Tatlısı Sevmeyen Var mı? | Acayip Tarifler

36 dakika önce

Herkese merhabaLütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olun ??Bugün size hem meyveli hem de sütlü hafif mi hafif bir tatlı yaptım ?? Bence bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz.

Herkese merhaba

Lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olun ??

Bugün size hem meyveli hem de sütlü hafif mi hafif bir tatlı yaptım ?? Bence bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Özellikle bu aylar portakalın bol olduğu zamanlar. İrmikle portakalın muhteşem uyumu diyorum ve tarifime geçiyorum ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:45 Kaynak: Youtube

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