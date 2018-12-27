Aranızda Portakal Pelteli İrmik Tatlısı Sevmeyen Var mı? | Acayip Tarifler

Herkese merhabaLütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olun ??Bugün size hem meyveli hem de sütlü hafif mi hafif bir tatlı yaptım ?? Bence bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz.

Herkese merhaba



Lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olun ??



Bugün size hem meyveli hem de sütlü hafif mi hafif bir tatlı yaptım ?? Bence bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Özellikle bu aylar portakalın bol olduğu zamanlar. İrmikle portakalın muhteşem uyumu diyorum ve tarifime geçiyorum ??

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