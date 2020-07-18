Aranma kaydı bulunan kişi ruhsatsız tabancayla yakalandı - Son Dakika

Çorlu ilesinde üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan kişinin, aranma kaydı bulunduğu belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimleri sırasında plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Otomobil sürücüsü A.K. polislere kendi isteğiyle üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı teslim etti.
İşlemleri için polis merkezi amirliğine götürülen A.K.'nin, Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan aranmasının olduğu tespit edildi.
Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.