Son Dakika Haberleri: Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı
Son Dakika Güncel Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika

Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.

Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin, farklı illerde işlediği 8 ayrı suçtan aranan Veli K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 4 Eylül Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor
Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış İSPARK değnekçileri gözaltına alındı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]