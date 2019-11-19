Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin, farklı illerde işlediği 8 ayrı suçtan aranan Veli K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 4 Eylül Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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