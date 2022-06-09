Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan en az 1, en çok 11 yıl aranması olan 10 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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