Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

09.06.2022 12:13
Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan en az 1, en çok 11 yıl aranması olan 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranması olan 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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